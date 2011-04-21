Власник Kyiv Post хоче продати газету

Власник ISTIL Group і газети Kyiv Post Мохаммад ЗАХУР має намір продати видання. Про це він повідомив на зустрічі з редакцією видання, пише «КоммерсантЪ-Украина».

«Я - бізнесмен, а не політик. Цей бізнес приносить мені не політичні дивіденди, а лише щомісячний збиток у 80 тис. дол. Ми поки що субсидуємо Kyiv Post, однак вічно так тривати не може», - заявив М.ЗАХУР.

За його словами, продати газету він готовий за 2,4 млн. дол. Цю цифру бізнесмен визначив, виходячи з суми, яку він заплатив, купуючи Kyiv Post у 2009 році, і вкладених у її розвиток коштів.

«Я запропонував редакції до 1 вересня представити мені бізнес-план з подальшого розвитку або викупити видання. Якщо до цього часу газета стане прибутковою, до питання продажу ми повертатися не будемо, якщо ні – шукатимемо покупця», - сказав М.ЗАХУР.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня редакція газети Kyiv Post заявила про початок страйку на знак протесту проти цензури з боку видавця.

Колектив Kyiv Post припинив роботу, вимагаючи від видавця М.ЗАХУРА припинити втручання в редакційну політику і поновити на посаді головного редактора Брайана БОННЕРА. Приводом для звільнення Б.БОННЕРА стала його відмова на прохання видавця зняти інтерв`ю міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

20 квітня М.ЗАХУР задовольнив вимогу журналістів, які оголосили страйк, і повернув до газети Б.БОННЕРА, хоча й не на колишню посаду: Б.БОННЕР тепер буде лише одним із членів редакційної ради.

Як відзначає «Коммерсантъ–Україна», ситуацію навколо Kyiv Post 20 квітня обговорювали і на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. "Ми розкрили схему, за якою представники влади чинять тиск на ЗМІ. Бізнесмен, окрім газети, має у власності кілька компаній; комусь з влади не подобається публікація – власникові видання телефонують і просять зняти матеріал. Власник вирішує, що йому простіше зняти редактора, ніж одержати проблеми з владою і поставити весь свій бізнес під загрозу. Це й є цензура, і це треба карати згідно із законом”, - заявив голова комітету Андрій ШЕВЧЕНКО ("БЮТ-Батьківщина"). Він упевнений, що зазначений факт втручання в редакційну політику може кваліфікуватися як порушення, передбачене ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу ("умисне перешкоджання професійній діяльності журналістів"), максимальне покарання – обмеження волі на строк до 3 років.