Нардепу Україна нагадує пінгвіна, який має крила, але не літає

Необхідно зробити все, щоб українські літаки не лише піднялися в українське небо, а й завойовували зовнішні ринки. Без державної підтримки літакобудівники самі це завдання вирішити не зможуть. Про це заявила народний депутат України, член фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на виїзному засіданні комітету, що відбулася в середу на ДП «Антонов».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що проведення виїзного засідання парламентського Комітету на ДП «Антонов» викликане занепокоєнням народних депутатів станом справ у авіабудівній галузі. «Завдяки таким унікальним виробництвам, як «Антонов», у нашої країни є крила. Але наше головне завдання, щоб ми були не лише з крилами, а й літали. На жаль, останніми роками Україна все більше нагадує пінгвіна, який є птахом, але не літає. Допустити цього не можна», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що літакобудування – одна з небагатьох галузей промисловості, яка створює максимальну додаткову вартість, є флагманом інновацій, характеризує Україну, як країну, здатну виробляти один із найвисокотехнологічніших і конкурентних на світовому ринку продуктів, а на 50 підприємствах галузі працює більш як 60 тисяч співробітників.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що однією з головних больових точок став закон про тендерні закупівлі, згідно з яким авіапідприємства змушені втрачати місяці для оформлення всіх необхідних процедур, що, в результаті, призводить до втрати вигідних контрактів і неможливості працювати в правовому полі. При цьому Україна втрачає сотні мільйонів доларів. Голова парламентського комітету вважає, що вирішити проблему можна шляхом внесення змін до законодавства. «Такий законопроект підготовлено, і ми сподіваємося ухвалити його ще до кінця поточної сесії Верховної Ради», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, прийшов час ухвалювати рішення – або галузь одержить колосальний імпульс для подальшого розвитку, або поступово почне вмирати. «Через ліквідацію профільного Міністерства промполітики, в уряді немає координації дій щодо підтримки галузі. Ми звернулися до Кабміну з пропозицією чітко визначити орган виконавчої влади, відповідальний за стан справ у авіабудуванні. Ми також запропонували використовувати механізм державно-приватного партнерства для створення державної лізингової компанії для запуску українських літаків в українське небо, і державно-приватної компанії, яка зайнялася б розвитком внутрішнього ринку авіаперевезень. Особливо важливо забезпечити доступність ціни авіаквитків. Адже це абсурд, що вартість перельоту Київ-Сімферополь майже дорівнює вартості перельоту Київ-Париж. Віддавши ринок внутрішніх перевезень зарубіжним виробникам, ми не стимулюємо вітчизняне літакобудування», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ще одним напрямом, на думку народного депутата, є фінансова підтримка авіабудівної галузі. «У Банку розвитку, який створюється в рамках Держагентства з управління інвестиціями і національними проектами, необхідно створити окрему програму з підтримки авіабудування. Йдеться про компенсацію процентних ставок за кредитами, довгострокове кредитування літакобудівників та підтримку експорту», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.