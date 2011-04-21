Налякані «черновецькі» розбредуться хто куди, а Києвом керуватиме ПР?

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що узурпація Партією регіонів влади в Києві може об`єднати опозицію.

Про це З.ШКІРЯК сказав, коментуючи ситуацію, що склалася після відставки Секретаря Київради Олеся ДОВГОГО та обрання на цю посаду Галини ГЕРЕГИ, повідомляє прес-служба політика.

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ» заявив, що тривалу системну кризу в київській владі зможуть вирішити тільки дострокові вибори мера Києва і Київради.

«Плач Ярославни» у виконанні Олеся ДОВГОГО мене абсолютно не вразив, і сльозу не вибив. Його прощальний виступ став ще одним проявом цинізму по відношенню до жителів Києва. Адже саме він і його бос ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на пару з регіоналами та їх сателітами повинні нести персональну відповідальність за свої злодіяння, вчинені в столиці», - зазначив З.ШКІРЯК.

Політик переконаний, що в сьогоднішній ситуації не має значення, кого обрано новим Секретарем Київради, бо для людей нічого не зміниться.

«Бійня» за контроль над столицею закінчилася повною перемогою ПР. Тепер вони керують і адміністрацією і Київрадою. Для киян це означає одне: влада в столиці повністю узурпована найбільш непопулярною в місті політичною силою, а це нонсенс. Ну, а налякані «черновецькі» розбредуться хто куди і будуть слухняно виконувати волю своїх старих-нових господарів», - прокоментував З.ШКІРЯК.

Він пояснив, що у Київраді залишаються ті ж люди, той же депутатський корпус. «Всі ті, хто відчайдушно грабував місто протягом багатьох років. При цьому, «київський князь», Олександр ПОПОВ, свідомо «заговорює» киян уявними успіхами. Не дивлячись на його «солодкі співи» ситуація в столиці критична: тарифи непомірно підвищуються, ціни на продукти та бензин зростають, міський бюджет – порожній. Від пробок, заторів, багатогодинних перекриттів руху для проїзду «мажорів» від влади у киян вже «зриває дах». Для прикладу, середня зарплата київського лікаря сьогодні займає 29-е місце (!), серед бюджетників. І це у людей, які відповідальні за наші життя... А влада замість того, щоб займатися вирішенням насущних проблем міської громади, влаштовує політичні інтриги та внутрішні розбірки», - зазначив лідер« Нового Києва».

З.ШКІРЯК упевнений, що в таких умовах ситуацію вирішать тільки дострокові вибори Київради і мера столиці, які могли б відбутися не пізніше осені 2011 року.

«Нинішня ситуація в Києві може об`єднати справжні опозиційні політичні сили та рухи. Це може стати лакмусовим папірцем для політиків... Столиця завжди була форпостом демократії і свободи. Саме тут має відбутися консолідація зусиль та координація дій у боротьбі з повною узурпацією влади та знищенням демократії», - вважає З.ШКІРЯК.

На його думку, сьогодні всі, хто готовий боротися з режимом повинні відкинути власні амбіції і подати один одному руку.

«Не час з`ясовувати, хто краще, хто гірше, хто розумніший, а хто сильніший. Потрібні спільні сплановані дії, акції, протести. Інші методи не працюють. Столиця потребує влади киян, а не влади чужинців. Ми повинні відстояти Київ, щоб зберегти країну", - заявив політик.

Він упевнений, що виступивши єдиним опозиційним фронтом, за підтримки мешканців міста, цілком можливо домогтися дострокових виборів у столиці. Це стане сигналом до реального об`єднання задля перемоги, спочатку в Києві, потім в країні.

«Рано чи пізно в Україні можлива нова революція, і якщо вона станеться, то почнеться саме в Києві. Але спочатку вона має відбутися у свідомості людей, а для цього потрібно сформувати справжню сильну альтернативу діючій владі. Інакше ми ризикуємо втратити країну», - підсумував З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради вимагають «УДАР Віталія Кличка» та «БЮТ-Батьківщина». Разом з тим, проект закону про проведення дострокових місцевих виборів в столиці Миколи ТОМЕНКА не був підтриманий у Верховній Раді. 7 квітня Верховна Рада України відмовилась ухвалити рішення про проведення дострокових виборів мера Києва та міської ради. За ухвалення відповідної постанови проголосувало лише 55 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі.

Вибори пропонувалося провести 19 червня 2011 року.