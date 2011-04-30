Огризко пропонує почекати, поки Лукашенко «красиво вибачиться»

Екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО вважає, що Україна має витримати паузу у відносинах з Білоруссю після висловлювань білоруського Президента Олександра ЛУКАШЕНКА в адресу української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час ефіру "Шустер Live".

"Я думаю, треба взяти дипломатичну паузу", - сказав В.ОГРИЗКО, додавши, що варто дочекатися, коли О.ЛУКАШЕНКО захоче "акуратно, красиво вибачиться". При цьому, на переконання В.ОГРИЗКА, подібні висловлювання у дипломатії є неприйнятними. "Навіть на рівні голів колгоспів, мені здається, потрібно знаходити нормальні формули для вираження своїх думок", - сказав він.

В.ОГРИЗКО сказав про голів колгоспів після того, як народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА зазначив, що О.ЛУКАШЕНКО прийшов у політику після головування в колгоспі. "Пам'ятаю пана ЛУКАШЕНКА з 90-го року, коли він був молодим депутатом Верховної Ради Білорусі, пізніше він став Президентом, а в депутатство він прийшов з посади голови колгоспу, і мені здається, що в даному випадку він просто забув, що він вже не є на тій старій посаді, а є Президентом великої країни, і такі висловлювання просто не можна озвучувати", - сказав народний депутат.

При цьому він зауважив, що Україна залишається партнером народу Білорусі, але коли мова йде про персональні оцінки, «це вносить негатив у міждержавні відносини».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики щодо Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання потрібно поставити ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.