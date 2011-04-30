Янукович ветував закон про комерційний облік газу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» і повернув його до Верховної Ради із своїми пропозиціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, підставою для такого рішення стало те, що запровадження деяких положень закону могло призвести до звуження прав громадян України на отримання належного енергопостачання.

Зокрема, в законі недостатньою чітко врегульовано питання відповідальності газорозподільних організацій за своєчасне встановлення громадянам України приладів обліку газу.

“Президент України не може погодитися з тим, що ця відповідальність перекладається на споживачів, які внаслідок несвоєчасного встановлення з вини організацій лічильників можуть бути позбавлені можливості користуватися природним газом”, - підкреслили в прес-службі.

Також деякі передбачені законом терміни встановлення лічильників природного газу не можуть бути дотримані, оскільки вони вже минули.

Крім того, йдеться в повідомленні, в законі не було враховано встановлене раніше прийнятими актами законодавства розмежування функцій між учасниками газового ринку відповідно до європейської практики.

У своїх пропозиціях глава держави визначив заходи, які необхідно вжити для врегулювання зазначених вище питань, та запропонував відповідні зміни до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Як повідомляв УНІАН, закон, згідно з яким постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку, Верховна Рада ухвалила 7 квітня.

Відповідний закон передбачає встановлення лічильників газу для усіх категорій споживачів за рахунок держбюджету та постачальників газу.