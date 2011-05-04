Тимошенко зі своїм захисником прийшла до ГПУ

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО разом зі своїм захисником, народним депутатам Сергієм ВЛАСЕНКОМ прийшла до Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед будівлею ГПУ.

«Генеральна прокуратура, порушуючи закон, рішення Конституційного Суду, намагається мене позбавити мого права обрати захисника. Крім того, вони наполягають, щоб я обов’язково залучила не захисника, а адвоката», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО пояснив, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, кожна людина може залучити до захисту захисника, але не обов’язково саме адвоката.

«Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає такої процесуальної фігури як адвокат. Мова йде про захисника, а крім адвоката у кримінальному процесі захисниками можуть бути інші фахівці в галузі права, а також близькі родичі. Звичайно, родич, у якого навіть може не бути юридичної освіти, не може виконувати адвокатської діяльності, навіть будучи захисником. Тому й інші фахівці в галузі права не виконують адвокатської діяльності, навіть надаючи захист у кримінальному процесі», - пояснив народний депутат.

За словами С.ВЛАСЕНКА, саме в такому статусі – іншого спеціаліста в галузі права – він захищатиме Ю.ТИМОШЕНКО у справі щодо газових угод 2009 року.

За його словами, лідер партії «Батьківщина», посилаючись на статтю 44 КПК України, заявила перед слідчими про його залучення як захисника.

«Ця позиція абсолютно чітко кореспондується із рішенням Конституційного Суду України від 2000 року у справі СОЛДАТОВА – у справі щодо допуску захисника до участі в кримінальному процесі», - додав він.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Богдан ФЕРЕНЦ залишається її захисником в інших кримінальних справах, порушених проти неї щодо закупівлі автомобілів для сільської медицини та використання коштів, отриманих за Кіотським протоколом.