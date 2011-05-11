Захисники Тимошенко сьогодні знову вимагатимуть відеозйомку

06:28, 11 травня 2011
Політика
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... і більше приміщення

Представник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в суді Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні знову в засіданні Печерського суду Києва за позовом екс-прем’єра подаватиме клопотання про відеофіксацію перебігу засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив учора журналістам після оголошення перерви в засіданні суду.

«Першим питанням ми подаватимемо повторне клопотання про можливості засобів масової інформації проводити постійну зйомку», - сказав він.

Також, за словами С.ВЛАСЕНКА, захисники позивача звертатимуться до суду провести судове засідання в більшому приміщенні, ніж це відбувалось учора, з огляду на те, що ця справа має широкий резонанс.

При цьому він додав, що сумнівається в задоволенні свого клопотання.

Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати звернення до міжнародних судів, С.ВЛАСЕНКО зазначив, що це станеться тільки після проходження всіх процедур в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, Печерський районний суд Києва оголосив перерву в судовому засіданні за позовом Ю.ТИМОШЕНКО щодо визнання незаконною постанову Генеральної прокуратури про порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року. Перерва оголошена до 12.00 11 травня.

 

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