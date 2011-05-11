Регіонал - опозиції: Якщо потрібний скандал, то так і скажіть

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає демаршем дії фракцій «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради після того, як ці фракції заявили про те, що залишають сесійну залу парламенту у зв`язку з переслідуваннями колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

О.ЄФРЕМОВ сказав: «Я розумію, що не потрібне розв’язання питання, а потрібний просто скандал».

«Якщо потрібний скандал, то так і скажіть. Ми тоді і час не витрачатимемо свій і ваш на розв’язання пустопорожніх питань», - сказав лідер фракції Партії регіонів.

За його словами, потрібні були лише консультації з питань, з якими виступають фракції «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС, щоб вийти на якесь рішення.

Як відзначив О.ЄФРЕМОВ, мабуть, ці фракції в цьому не зацікавлені і «влаштовують демарші».