Тимошенко зібралася до Нью-Йорка

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко збирається бути особисто присутньою при розгляді її позову в Окружному суді Нью-Йорка до Дмитра Фірташа. Про це Тимошенко сказала в коментарі "Українській правді".

На запитання, хто представлятиме її позов у Нью-Йорку, Тимошенко відповіла: "Я буду особисто".

"Я буду вимагати від слідчого, щоб мене відпустили з підписки про невиїзд. У Кримінально-процесуальному кодексі взагалі сказано, що я повинна лише повідомляти слідчого про намір виїхати", - сказала Тимошенко.

За її словами, крім неї, позов до Окружного суду Нью-Йорка проти Фірташа підписали ще 17 депутатів від БЮТ, прізвища яких не називаються.

Тимошенко додала, що якщо суд в Нью-Йорку доведе, що "Нафтогаз" і "РосУкрЕнерго" при розгляді справи у Стокгольмському арбітражеві діяли у змові, це потягне за собою накладення штрафу.

"Якщо в США доведуть змову, це може спричинити виплату компенсацій в потрійному розмірі", - сказала Тимошенко.