Українські журналісти голодують під будівлею Європарламенту
08:29, 12 травня 2011Політика
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Щоб привернути увагу до проблем
Четверо рівненських журналістів і громадських активістів на чолі з керівником Рівненської незалежної медіа-профспілки, депутатом обласної ради Сергієм Штурхецьким проводять акцію голодування під будівлею Європарламенту у Страсбурзі. Їхня мета – привернути увагу європарламентарів до проблем демократії в Україні.
Як повідомив Радіо Свобода Сергій Штурхецький, на такі заходи журналісти і громадські діячі наважилися на знак солідарності зі своїм земляком, екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Юрій Луценко уже 20-й день голодує в СІЗО, протестуючи проти утримання під вартою, і через погіршення стану здоров’я був у середу госпіталізований до цивільної клініки.
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