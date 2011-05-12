Лікарі прописали Луценку апельсини

Колишньому главі МВС вже провели декілька обстежень у Лікарні швидкої допомоги. «Вчора вранці Луценку зробили діагностику головного мозку, а увечері — МРТ», - розповіло газеті "Сегодня" джерело в ЛШМП. Перше дослідження виявило у екс-міністра бракк кисню в мозку (гіпоксія). Тому йому прописали прогулянки на свіжому повітрі, апельсини і червоні фрукти. Екс-міністрові також провели УЗІ печінки, нирок і серця.

Нагадаємо, під час голодування в Луценка загострився хронічний панкреатит, також лікарі виявили цукровий діабет другого типу (без залежності від інсуліну). За словами дружини, обличчя Луценка покрите висипом – ймовірно, результат інтоксикації організму.