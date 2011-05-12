Дружину Луценка знову не пускають до чоловіка в лікарню

Конвой не пускає дружину екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірину, яка сьогодні вранці прийшла до Київської лікарні швидкої допомоги, щоб відвідати чоловіка у відділенні гострих отруєнь, де він перебуває.

Як передає кореспондент УНІАН, біля дверей відділення Ірина ЛУЦЕНКО продемонструвала журналістам дозвіл Генеральної прокуратури на відвідання Ю.ЛУЦЕНКА, втім начальник конвою сказав дружині екс-міністра, що в цьому документі немає погодження з лікарем і як тільки цей підпис там з’явиться він обіцяв І.ЛУЦЕНКО допустити до чоловіка. Також начальник конвою сказав їй, що наразі лікар проводить огляд її чоловіка, а тому їй треба зачекати.

Водночас в інтерв’ю журналістам І.ЛУЦЕНКО повідомила, що Генпрокуратура надала їй дозвіл на відвідання чоловіка лише на сьогодні, а як буде в наступні дні, вона не знає, хоча подала слідчому відповідні заяви. Крім того, І.ЛУЦЕНКО продемонструвала журналістам кілька історичних та художніх книжок, які вона принесла на прохання Ю.ЛУЦЕНКА, а також телевізор, якого у її чоловіка в палаті немає.

Тим часом головний лікар Київської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр ТКАЧЕНКО стверджує, що під дозвільним документом Генеральної прокуратури на зустріч з Ю.ЛУЦЕНКОМ його підпис не потрібен.

Про це журналістам заявив брат екс-міністра внутрішніх справ України Сергій ЛУЦЕНКО.

За його словами, «лікар сказав, що це виключно питання прокуратури і не треба сюди вплутувати медперсонал».

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, дружина екс-міністра повідомила, що протягом дня намагалася отримати дозвіл слідчого на побачення з Ю.ЛУЦЕНКОМ, однак його надали лише о 18.20 з можливістю відвідання наступного дня, тобто 12 травня.