Як не програти інтелектуальну дуель

Сьогодні, в УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» пройде майстер-клас бізнес-тренера Олени ЛАМАНОВОЇ «Ділова бесіда із співробітником як інструмент управління».

«Ділова бесіда зі співробітником – це такі самі переговори, до яких потрібно готуватися», - каже О.ЛАМАНОВА. За її словами, учасники майстер-класу дізнаються, як провести ці переговори максимально ефективно, як використовувати ділову бесіду для максимального делегування повноважень співробітникам, як забезпечити зворотний зв`язок між керівником і підлеглим.

“Одна ділова бесіда може вирішити долю людини, тому важливо кожного разу бути на висоті. Відповідно, треба володіти основними прийомами ведення такої бесіди, вміти передбачати будь-які ситуації та реагувати на них. Ми цьому вчимо, і запевняємо, що це не відсторонена теорія, а цікавий діалог, динамічне шоу, а часом - інтелектуальна дуель. Нудно не буде”, каже О. Ламанова.

Майстер-клас розраховано на починаючих та майбутніх керівників підрозділів, керівників з досвідом, а також на власників малого бізнесу.

Час проведення семінару – четвер, 12 травня. Початок о 18.30. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: Олена ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми в комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес–тренер, засновник і директор компанії «Трилліум™»,м. Київ, автор і керівник проектів: «Школа Лінійного Керівника» і «Школа Сімейного Бізнесу» . Досвід роботи у сфері навчання і розвитку 18 років (з 1992 року).