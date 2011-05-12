Голова Львівської облради заявляє про змову «гастролерів» і міліції

У сесійній залі Львівської обласної ради розпочалася VІІ позачергова сесія обласної ради VІ скликання, у порядку денному якої одне питання: «Про події, що відбулися 9 травня 2011 року в м. Львові».

Як передає корреспондент УНІАН, наразі з доповіддю виступає голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Він наголосив, що «громада Львівщини заявляє, що не допустить беззаконня та перетворення України на поліцейську державу, яка працює на свавілля олігархічних кланів».

Він, зокрема зазначив: «Я хочу звернутися не лише до своїх краян, а й до всіх українців від Львова до Луганська. Бо події, які відбулися 9 травня цього року у Львові, стосуються не лише Львова і Галичини. Вони – це біль кожного громадянина держави. 9 травня у Львові відбулася цинічна провокація, сценарій якої, очевидно, було написано не в Україні».

«Основна її ціль – розколоти країну, роз’єднати українців, знищити Українську державу. Одночасно з цим метою режисерів львівських подій було відвернути увагу суспільства від соціально-економічних проблем, які спричинила сама влада: стрімке підвищення цін на продукти харчування, бензин, комунальних тарифів, тотальної корупції, безробіття, мізерних пенсій та зарплат», - заявив голова обласної ради.

У виступі він також акцентував на тому, що Львівська обласна рада зробила все можливе, щоб запобігти можливим трагічним наслідкам подій 9 травня.

«Знаючи наперед про приїзд екстремістів, я особисто звертався до Президента України під час його візиту до Львова із проханням не допустити на Львівщину провокаторів. Обласна рада своїм рішенням зверталася до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної Прокуратури України з вимогою не допустити провокацій 9 травня. Нарешті, депутати і громадськість домоглися заборони в судовому порядку проведення у Дні пам’яті жертв Другої світової війни будь-яких заходів, крім офіційних», - зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ.

Він також зазначив, що «незважаючи на це, а також на запевнення і особисті обіцянки голови обласної державної адміністрації, керівників силових структур Львівщини, напередодні 9 травня, всупереч рішенню суду, прийнятого іменем України, під супроводом міліції було завезено декілька автобусів переважно з молодиками з антиукраїнських організацій, які брутально наплювавши на Конституцію, Закон, рішення органів місцевого самоврядування та постанову суду, розгорнули на Пагорбі Слави символіку часів СРСР, чим принизили національні почуття громади».

За його ловами, «у цьому чітко простежується змова правоохоронців та правопорушників». «Бо чим ще можна пояснити, чому до міста було запущено автобуси з «гастролерами», а людей, які хотіли вшанувати своїх побратимів на Марсовому полі, не пропускали, що фактично спричинило стрілянину, побиття жінок і дітей, представників органів місцевого самоврядування?», - зазначив голова облради.

Також депутати сьогодні планують заслухати інформацію голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА, начальника ГУ МВС України у Львівській області Богдана ЩУРА, начальника СБУ у Львівській області Юрія КІЦУЛА, начальника Львівського обласного управління юстиції Андрія БАГРЯКА та прийняти звернення до українського народу.