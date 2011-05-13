Луценко: Я не вважаю себе ані Сталіним, ні Брежнєвим

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, якого нещодавно перевели з Лук‘янівського СІЗО до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, заявляє, що не має наміру, у разі звільнення, виїжджати за кордон на лікування.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю газеті "Коммерсант" (№ 73 від 13 травня 2011 року).

"Ні, не планую", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр також не став деталізувати стан свого здоров`я. "Я не вважаю себе ані Сталіним, ні Брежнєвим, щоб публікувати у газетах комюніке про стан свого здоров`я. Проблеми є, але, спасибі лікарям, все під контролем. Крапельниці ставлять до глибокої ночі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня депутат Верховної Ради від "Народної самооборони" Володимир АРЬЄВ на своїй сторінці у Facebook виклав копію документа про стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА, зазначивши, що одержав його від журналістів.

Потім фотокопію документа розповсюдила прес-служба "Народної самооборони".

У висновку головного лікаря О.ТКАЧЕНКА, зокрема, зазначалося: "Адміністрація лікарні повідомляє, що ЛУЦЕНКО Ю.В. був доставлений 10.05.2011 р. до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. На підставі лабораторних даних, допоміжних методів обстеження і огляду фахівців був поставлений діагноз: Хронічний панкреатит у стадії загострення. Хронічний гастродуоденіт. Нейроциркулярна дистонія по кардіальному типу. Цукровий діабет, тип II”. У документі також сказано, що Ю.ЛУЦЕНКО «потребує лікувального режиму".