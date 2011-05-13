Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить російського сліду в подіях у Львові 9 травня.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю «5 каналу».

«Я не маю просто даних про це», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також заявив, що у влади достатньо можливостей, щоб не допустити розколу в суспільстві.

«Мені чисто по-людськи прикро. Ми зараз вкладаємо величезні кошти в розвиток Львова і величезні зусилля для того, щоб зробити Львів сучасним європейським містом... Така величезна робота потребує політичної стабільності », - сказав прем`єр-міністр.