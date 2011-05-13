Азаров не бачить російського сліду в подіях у Львові
22:58, 13 травня 2011Політика
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"Чисто по-людськи прикро..."
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить російського сліду в подіях у Львові 9 травня.
Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю «5 каналу».
«Я не маю просто даних про це», - сказав М.АЗАРОВ.
Він також заявив, що у влади достатньо можливостей, щоб не допустити розколу в суспільстві.
«Мені чисто по-людськи прикро. Ми зараз вкладаємо величезні кошти в розвиток Львова і величезні зусилля для того, щоб зробити Львів сучасним європейським містом... Така величезна робота потребує політичної стабільності », - сказав прем`єр-міністр.
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