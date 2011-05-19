Опозиційний уряд: як врятувати бізнес від нововведень Азарова?

Опозиційний уряд рекомендує підтримати пакет законопроектів «Народна реформа» з метою порятунку малого бізнесу від наслідків так званої податкової реформи уряду Миколи АЗАРОВА.

Таку пропозицію вніс прем`єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від “БЮТ-Батьківщина” Сергій СОБОЛЄВ під час сьогоднішнього засідання, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ми маємо дати відповідь на запитання: як врятувати бізнес від нововведень уряду АЗАРОВА», - зазначив він.

«Минуло кілька місяців і цей уряд та Президент зрозуміли, у що вони втягнули країну з цим Податковим кодексом. Але що робити тисячам людей, які втратили роботу, працювали за наймом або вели власну справу, що робити у зв`язку з тим, що влада ввела нові норми щодо неможливості сплати ПДВ, щодо неможливості мати будь-які господарські відносини тим, хто працює на єдиному податку, що робити пенсіонерам, які недоотримують надходження в Пенсійний фонд у зв`язку з закриттям бізнесу тисячами підприємців?» - наголосив С.СОБОЛЄВ.

Прем’єр опозиційного уряду зазначив, що зміни до Податкового кодексу, внесені поспіхом М.АЗАРОВИМ на останньому засіданні уряду, зводяться до того, щоб повернути назад статті, які цей же уряд і Президент викинули з проекту Кодексу під час його ухвалення.

Водночас міністр економіки опозиційного уряду Олександр БОНДАР зазначив, що за півроку дії нових норм Податкового кодексу влада виконала основне своє завдання - повністю зруйнувала малий бізнес в Україні.

«Це завдання досягнуто, половина малого бізнесу пішла в тінь, і це приносить прибутки чиновникам за рахунок хабарів», - наголосив О.БОНДАР.

Як повідомлялося, "Народна реформа" – це пакет законопроектів, розроблених депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ. Прийняття цих документів вимагали сьогодні біля Верховної Ради учасники акції протесту “Вперед”.