Іващенка із СІЗО етапували в лікарню
Буде сусідом Луценка?
|Валерій Іващенко
Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.
«Я мав сьогодні зустрітися з ним, але мені його не видали, зайшов конвой і повідомив, що його повезли до БСП», - сказав адвокат.
Він припустив, що ІВАЩЕНКА помістять до тієї ж палати, де перебуває екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
В.НЕЧИПОРЕНКО сумнівається, що сьогодні зможе зустрітися в лікарні зі своїм клієнтом.
«Поки його доставлять, поки оформлять - це тривалий час. А вже з понеділка будемо пробиватися до нього», - сказав він.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.
1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.
В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачують у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.