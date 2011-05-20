Іващенка із СІЗО етапували в лікарню

Колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА сьогодні вранці етапували із СІЗО до Київської лікарні швидкої допомоги на обстеження.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Я мав сьогодні зустрітися з ним, але мені його не видали, зайшов конвой і повідомив, що його повезли до БСП», - сказав адвокат.

Він припустив, що ІВАЩЕНКА помістять до тієї ж палати, де перебуває екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

В.НЕЧИПОРЕНКО сумнівається, що сьогодні зможе зустрітися в лікарні зі своїм клієнтом.

«Поки його доставлять, поки оформлять - це тривалий час. А вже з понеділка будемо пробиватися до нього», - сказав він.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачують у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.