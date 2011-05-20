Автопарк Кабміну і ДУСі зжере з бюджету 120 мільйонів

В Україні в 2011 році на утримання автопарку Кабінету міністрів і Державного управління справами буде виділено 120 млн. грн.

Про це повідомляє газета "Сегодня"(№ 108 від 20 травня 2011 року) з посиланням на результати запитів до відповідних органів влади на основі Закону "Про доступ до публічної інформації".

Зокрема, пише видання, у розпорядженні Держуправсправами 455 машин, із яких близько 13% - самоскиди, сміттєвози, зварювальні агрегати, причепи тощо. "35 машин "катають" підшефних самого глави ДУС Андрія КРАВЦЯ, ще 100 обслуговують медустанови (на балансі ДУС, наприклад, лікарня "Феофанія", дві поліклініки), 75 - возять офіційні делегації (зазвичай заїжджих гостей "катають" на Мерседесах). Ще 95 - вимагають капремонту", - пише "Сегодня".

За інформацією видання, для обслуговування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його соратників використовується 150 автомобілів.

"Якими машинами користується сам ЯНУКОВИЧ в Адміністрації Президента не говорять - з міркувань безпеки це вважається інформацією з обмеженим доступом. Те саме стосується і машин супроводу: їх кількість і марки "залежать від графіка роботи Президента", - повідомляє "Сегодня", посилаючись на інформацію, одержану в Адміністрації Президента.

Видання також повідомляє, що В.ЯНУКОВИЧ не відмовився від ідеї використовувати вертоліт для пересування столицею.

На балансі секретаріату Кабміну 198 автомобілів. "Є навіть кілька раритетних: ЗІЛ-114 (радянський легковик представницького класу з кузовом "лімузин", їх випустили лише 113 екземплярів) і три ГАЗ-14 ("Чайки"). Найбільше в Кабміні "Фольксвагенів" (62 штуки), авто "Шкода Октавіа" (45) і "Мерседесів" - 30. У меншості - "Опель Комбо" (2), "Рено Кангу" (3), "Тойота" (4). Сам Микола АЗАРОВ користується двома "Мерсами", - пише газета.

За інформацією видання, на автобазу Кабміну в 2011 році піде 35 млн. 478 тис. грн. - майже на 13 млн. менше, ніж на утримання автомобілів Адміністрації Президента.

"Ми розіслали три запити - до Верховної Ради, Кабміну і Адміністрації Президента з проханням "розсекретити", скільки машин і яких марок обслуговують їх організації, скільки грошей йде на автопарк і яка зарплата у водіїв. З Кабміну відповідь прийшла наступного дня, з Банкової - на четвертий (згідно із законом на це є 5 днів), а з-під куполу ВР не прийшла зовсім, хоча ще 6 травня Володимир ЛИТВИН обіцяв, що апарат Ради забезпечить доступ до інформації", - пише "Сегодня".