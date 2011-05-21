Богословська бігала по студії Шустера за Тимошенко

Член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА під час ефіру "Шустер Live" влаштувала справжнє шоу, закидаючи екс-прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО запитаннями щодо газових контрактів і не даючи можливості відповісти.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як Ю.ТИМОШЕНКО раптово приїхала до студії Савіка ШУСТЕРА, ведучий запросив її до центрального мікрофона, аби вона пояснила свою позицію.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що підписані нею директиви в рамках газових переговорів, ніякого відношення до директив Кабміну не мають. Вона зауважила, що підписувала свої директиви, оскільки мала це робити згідно з Конституцією без голосування уряду. "В директивах записані всі наслідки переговорів, які вдалося досягнути під час переговорів з прем`єр-міністром Російської Федерації", - сказала вона.

В цей час І.БОГОСЛОВСЬКА, перебиваючи її, засипала Ю.ТИМОШЕНКО запитаннями. "ТИМОШЕНКО, Ви підписали газовий контракт. На скільки років була знижка?" - спитала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Лідер партії "Батьківщина" пояснила, що контракти, які Росія підписала за останні 4 роки, є типовими для всіх країн, які споживають газ."У всіх формула однакова", - додала вона. Натомість І.БОГОСЛОВСЬКА спитала, чи означає це, що у всіх країн однакова ціна в 450 дол. за тис.куб. Своє запитання вона повторила кілька разів, звинувативши Ю.ТИМОШЕНКО в брехні.

"Інна Германівно, я Вас в минулій програмі попросила попити святої водички, а Ви що попили?" - спитала Ю.ТИМОШЕНКО І.БОГОСЛОВСЬКУ, яка в цей час намагалася її перебити та постійно ставила одне і те ж запитання. Після цього Ю.ТИМОШЕНКО все ж таки зауважила, що "кожна країна має типовий контракт, але кожен рік кожна країна намагається домовитися з "Газпромом" на вигідних умовах".

Ю.ТИМОШЕНКО продемонструвала підписаний нею газовий контракт, де на три роки з 2009-2011 рік зберігається пільгова неринкова ціна на газ.

Після цього І.БОГОСЛОВСЬКА встала зі свого місця та підбігла до центрального мікрофону, де в цей час продовжувала стояти Ю.ТИМОШЕНКО. "Це намагання за руку схопити злодія", - пояснила свій вчинок І.БОГОСЛОВСЬКА. Аби не загострювати ситуацію, між І.БОГОСЛОВСЬКОЮ та Ю.ТИМОШЕНКО біля мікрофону став С.ШУСТЕР.

Згодом лідер партії "Батьківщина" відійшла від мікрофону та розмістилася в кріслі студії, але І.БОГОСЛОВСЬКА побігла за нею. "Ви бігаєте від прокуратури і від мене", - сказала вона Ю.ТИМОШЕНКО. Це викликало сміх в студії.

Журналіст Віталій ПОРТНИКОВ, коментуючи поведінку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, звернувся до глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА з проханням зробити все аби такі представники Партії регіонів не представляли в ЗМІ цю політичну силу. Згодом Ю.ТИМОШЕНКО все-таки вдалося висловити свою позицію.