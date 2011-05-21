Луценку «впаяють» 12 років?

Печерський райсуд Києва у понеділок, скоріше за все, не випустить екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з-під варти.

Про це у своїй статті для "Дзеркала тижня. Україна" написав депутат і колега Луценка Володимир Ар’єв.

"За останніми даними з Партії регіонів, Янукович не має наміру віддати команду — "Випустити!", - зазначив він.

"Ті, хто розуміє наслідки, не розуміють мотивів. Мовляв, уже помстилися за відсидку Колеснікова — то навіщо розхитувати ситуацію? Демонстрація сили давно перетворилася на демонстрацію дурості й недалекоглядності. Проте слова "Та хай здохне!" звучать відразу, щойно хтось несміливо запропонує цивілізовано вийти із ситуації, що склалася", - додав Ар’єв.

Водночас джерело газети "Сегодня" в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури вважає, що Луценко "свої 12 років собі забезпечив".

"Юра думав, що з Кузьміним (перший заступник генпрокурора) йому все зійде з рук, і він відбудеться легким переляком, але переоцінив себе", - сказав співрозмовник.

"Потім він тягнув час, знайомлячись із звинуваченням, що теж викликало роздратування в ГПУ. А його голодування взагалі виглядає хлоп`яцтвом, маскарадом. У результаті суд може впаяти максимально можливе за сукупністю і шляхом поглинання легких більш тяжкими статтями покарання - до 12 років в`язниці", - додав він.

"І навіть якщо Апеляційний суд потім знизить термін - судимість все одно залишиться, і на ній подальша кар`єра Луценко закотиться", - зазначив співрозмовник.

Як нещодавно стало відомо, обвинувальний висновок у справі Луценка (з невідомих поки причин) засекречено.

Українська правда