Обрали керівників Об'єднання українців Росії

Позачерговий VI З‘їзд українців Росії обрав головою Об‘єднання українців Росії (ОУР) Тараса ДУДКА, першим заступником Голови ОУР - Віктора ГІРЖОВА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, з‘їзд відбувся сьогодні у Москві. Попередній подібний з‘їзд проводився у 2006 році.

В ході нинішнього з‘їзду було заслухано звіт про роботу організації та обрано Раду ОУР. Вперше до Ради увійшли, окрім керівників регіональних відділень ОУР та інших її членів, також представник від Ради українських земляцтв Вадим СОЛОВЙОВ та представник Українського молодіжного форуму Росії.

Крім того, на з‘їзді внесено та затверджено поправки до статуту Об‘єднання, які були рекомендовані Міністерством юстиції РФ.

Також ліквідовано інститут співголів ОУР (до цього часу їх було двоє) і введено посаду голови ОУР. Також введено інститут Почесних голів організації – ними обрано Валерія СЕМЕНЕНКА та Василя БАБЕНКА, які дотепер керували організацією.

В.БАБЕНКО в ході свого виступу наголосив, що з‘їзд проводиться з метою вирішення тих проблемних питань, на які вказано російським Мін’юстом.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Верховний суд Росії призупинив провадження за заявою Міністерства юстиції Росії про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).

«Верховний суд вирішив призупинити розгляд цієї справи (про ліквідацію ОУР – УНІАН) до розгляду нашої заяви, поданої до Тверського суду міста Москви, про відміну попередження Мін’юсту Росії», - сказав співголова ОУР Валерій СЕМЕНЕНКО.

Він пояснив, що відповідні попередження Мін’юст Росії зробив ОУР за його участь в одній з телепрограм.