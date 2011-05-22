Гузар: Червоний прапор - це символ знущання

Для львів`ян червоний прапор є символом важких часів і знущань. Про це заявив екс-глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар в інтерв`ю "5 каналу".

"Так звана Перемога у Вітчизняній війні принесла для населення України, і не тільки на Заході, в західних областях, але і на Сході, в східних областях, дуже невеселі часи більшовицького режиму. Коли було знищено багато мільйонів людей, українців, по всій території України", - відзначив Л.Гузар.

"Тому у людей, свідомих українців, дуже негативне відношення до тих часів. Червоний прапор - це символ тих часів, це не символ України, це не символ свободи. Це символ знущання, це символ дуже важких для нашого народу часів", - підкреслив архієпископ.

Нагадаємо, 9 травня представники "Родини" і "Русского единства" з Криму і Одеси 9 травня розгорнули на Пагорбі Слави у Львові 30-метровий прапор Перемоги.

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