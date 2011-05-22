Янукович побажав Яценюку невичерпних сил
12:01, 22 травня 2011Політика
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Привітання на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав народному депутату Арсенію ЯЦЕНЮКУ з нагоди його 37-річчя невичерпних сил на ниві служіння Українській державі.
Як зазначається у привітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, "зичу міцного здоров`я, родинного благополуччя та невичерпних життєвих сил на ниві служіння Українській державі".
При цьому В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до А.ЯЦЕНЮКА висловив переконання, що його "професіоналізм та досвід роботи і надалі сприятимуть розбудові Української держави".
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