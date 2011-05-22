Азаров: Шевченко пробудив національну гідність

Слово Шевченка стало глобальним посланням українцям про світ, а світові – про Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на урочистостях, присвячених 150-річчю перепоховання Тараса Шевченка.

«Сьогодні святий для нас день. Тіло Тараса Шевченка у цей день, подолавши відстань від Петербурга до берегів Дніпра, знайшло тут вічний спокій. Люди на руках принесли його на Чернечу гору. Тарас повернувся додому», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що щороку в цей день українці в усьому світі вшановують пам’ять Т.Шевченка, який дав своєму народу «віру у власні сили і пробудив національну гідність». Також М.АЗАРОВ наголосив, що творчість Т.Шевченка живить народ і Українську державу.

«Він завжди з нами, у наших серцях і душах. Починаючи з дитинства, з уперше прочитаного «Кобзаря». Пізнавати Шевченка можна і треба протягом усього життя. Його треба знову і знову читати, досліджувати і розуміти», - підкреслив глава уряду.