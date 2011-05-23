НУ-НС принесла в суд докази готовності внести заставу за Луценка

Парламентська фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» юридично підтвердила Печерському районному суду столиці готовність внести грошову заставу за звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», про це заявив голова фракції Микола МАРТИНЕНКО.

“Відповідні документи - виписка з банківського рахунку та процесуальні документи, які підтверджують нашу готовність перерахувати грошову заставу за Юрія Віталійовича, - передані суду через адвокатів ЛУЦЕНКА 22 травня. Ця сума достатня для покриття збитків, які інкримінуються Юрію ЛУЦЕНКУ» - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Крім того, як уже повідомлялося раніше, майже сто народних депутатів України підтвердили готовність поручитися перед слідством та судом за належне виконання Ю.ЛУЦЕНКОМ своїх обов’язків як обвинуваченого та підсудного.

Фракція НУ-НС сподівається, що суд врахує ці обставини та обере Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генеральної прокуратури України, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу. 28 січня прес-служба ГПУ повідомила, що встановлені досудовим слідством збитки державі становлять понад 970 тис. грн.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні суд розпочне попереднє слухання справи.