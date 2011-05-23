Тимошенко сама напросилася на візит до ГПУ (фото)

Колишній прем’єр-міністр, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО 24 травня о 10.00 відвідає Генеральну прокуратуру для участі у слідчих діях в рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар екс-прем`єра Марина СОРОКА.

"Юлія ТИМОШЕНКО повідомила Генеральну прокуратуру, що за станом здоров`я вже може брати участь у слідчих діях. Сьогодні за власною ініціативою її захисник Сергій ВЛАСЕНКО відвідав Генпрокуратуру, щоб отримати повістку на виклик Юлії ТИМОШЕНКО", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, відповідно до повістки, Ю. ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру завтра, 24 травня, о 10.00. "В цей час Юлія ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру", - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Ю.ТИМОШЕНКО через хворобу не могла з’явитися для проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи.

Фото - з сайту Української правди