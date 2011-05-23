Луценка після суду до лікарні не привезли

Після сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва, який попередньо розглядав кримінальну справу проти екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА, останнього до лікарні швидкої клінічної допомоги не етапували.

Про це УНІАН повідомило проінформоване джерело.

«Як стало нам відомо, після засідання суду ЛУЦЕНКА до лікарні не повернули. Відповідно, його повезли до СІЗО», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у лікарні швидкої допомоги Києва Ю.ЛУЦЕНКО перебував з 10 травня, куди його було доставлено із СІЗО.

Сьогодні у Державній пенітенціарній службі України поінформували, що після завершення медичного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА переведуть з лікарні до Київського СІЗО.

Печерський районний суд Києва сьогодні своїм рішенням залишив Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.