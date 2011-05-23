Круглий стіл «Скасування мораторію на продаж землі: загроза або можливість?"
У середу, 25 травня, о 11:00 у Києві, в Інституті Горшеніна, відбудеться круглий стіл «Скасування мораторію на продаж землі: загроза або можливість?».
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Скасування мораторію на продаж землі: за і проти.
2. Роль України в умовах ймовірної світової продовольчої кризи.
Учасники круглого столу:
1. Сергій СВЯТКО – радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд».
2. Юрій КАРМАЗІН – народний депутат України (НУ-НС), голова Партії захисників Вітчизни.
3. Владислав ЛУК’ЯНОВ – народний депутат України (ПР).
4. Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ – народний депутат України (БЮТ).
5. Євген БЕРДНИКОВ – начальник Департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Державного агентства земельних ресурсів України.
6. Костянтин БОНДАРЕНКО – заступник голови партії «Сильна Україна».
7. Вадим ДЕНИСЕНКО – головний редактор тижневика «Коментарі».
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