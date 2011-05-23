Financial Times написала про українського синоптика, яка каже правду

Синоптики відомі багатьма речами, і точність до них не належить. Тому, коли вони виявляються єдиними людьми, які розповідають про реальне становище в державі, це не віщує нічого доброго. Однак, схоже, саме до цього прийшла Україна.

Про це пише Financial Timesу редакційній статті «Незручна правда».

Як зазначає видання, «минулого тижня, розповідаючи своїм співвітчизникам прогноз погоди на весну, синоптик Українського національного радіо Людмила САВЧЕНКО зробила невтішне порівняння похмурих політичних перспектив країни з «ніжними запахами бузку та конвалій» і «мелодійними трелями птахів». Як наслідок, Національне радіо, яке, вочевидь, більш оптимістично налаштоване щодо «безладу, беззаконня і справедливості», про які говорила САВЧЕНКО, припинило всі прямі включення з Укргідрометцентру. Відтепер прогнози погоди виходитимуть у записі».

Говорити правду владі завжди було невдячною справою, зазначає FT. «Під час першої Пунічної війни римський консул Публій Клавдій Пульхр був настільки розлючений на своїх священних курей, які не провістили йому перемогу в одній з морських битв, що наказав викинути їх у море. Середньовічні придворні блазні наражались на небезпеку побиття, якщо вони занадто критикували своїх господарів. Але сьогодні, як і раніше, влада повинна слухати. Може, Клавдій Пульхр і показав своїм курям, хто був консул, але він все ж таки програв битву із Карфагеном. Усунення Л.САВЧЕНКО жодним чином не змінить погоду в Україні», - зазначає британське видання.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2011 у вечірньому ефірі Національного радіо під час прямого включення з Гідрометцентру Л.САВЧЕНКО, розповідаючи про погоду, сказала: «Не можна залишатися байдужим до тієї казкової краси, що доповнюються ніжними, неповторними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні. Незрозуміло, як можна не любити цей райський куточок на землі, цю країну, український народ, щоб так знущатися з нього. Поки що нас пестить лише лагідне весняне сонечко. Воно і завтра зігріватиме теплом жителів усієї України – від сходу до заходу, від північних областей до Криму. І хоч погодні умови в цих регіонах часом бувають різні, та ми - єдиний український народ, і дай Боже, щоб нас ніколи і нікому не вдалося роз`єднати».

Після цього Нацрадіо відмовилось від прямих включень з Укргідрометцентру.

Зі свого боку, Л.САВЧЕНКО зазначила, що була готова до того, що Нацрадіо усуне її від прямих ефірів після критичних слів щодо ситуації в країні. «Я зробила те, що зробила. У мене був такий настрій, я так думала, це мої переконання. Вони не змінилися. Я сама думала, що більше виходити в ефір не буду», - сказала Л.САВЧЕНКО.