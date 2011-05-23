Порошенко у ситуації в Україні знайшов підстави для оптимізму

На сьогоднішній день ситуація в Україні дає підстави для оптимізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО в ефірі одного з вінницьких телеканалів.

«Я вважаю, що ситуація, яка є в Україні, на сьогоднішній день дає підстави для оптимізму. У нас поновилося кредитування. Як голова Ради Національного банку я можу сказати, що Нацбанк свої зобов`язання і в частині стабілізації валюти, і в частині відновлення кредитування, і в частині зниження ставок кредитування, і в частині доступу, і в частині обережності банків до цієї відповідальної діяльності свою роботу зробив», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Проте він зазначив, що це не означає, що повністю пішли ризики з банківського сектору. «Це не означає, що у нас повністю пішли ризики з банківському сектору, оскільки непрацююча економіка не дає можливості кредитувати виробництво - ми знову випереджаючими темпами кредитуємо фізичних осіб», - сказав голова ради Нацбанку.

Він також висловив побажання щодо зміцнення української економіки шляхом ведення продуманої інвестиційної політики. «Я був би більш щасливий, якби на сьогоднішній день в Україні в результаті продуманої інвестиційної політики з`явилися б надійні позичальники-виробники, які, створюючи національний продукт, зміцнювали б потужність української економіки», - сказав П.ПОРОШЕНКО.