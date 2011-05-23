Губернатор: рішення про Прапор Перемоги було зваженим

Голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир ПРИСТЮК вітає підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закону про Прапор Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи факт підписання Президентом 20 травня закону України про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги.

За словами В.ПРИСТЮКА, тим самим Президент України продемонстрував свою позицію в цьому питанні і показав, що це позиція всієї країни. «Думаю, що конфлікт у Львові було проаналізовано, рішення Президента було зваженим», – вважає губернатор Луганської області.

Він зазначив, що «використання копій Прапора Перемоги – це данина пошани до тих людей, які завоювали для нас Велику Перемогу».

«Цей закон визначає ставлення країни до наших ветеранів і дає можливість ще раз нагадати молодшим поколінням про їхній великий подвиг», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада ухвалила 21 квітня.

Президент підписав закон 20 травня.