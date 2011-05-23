У Луцьку відкрито меморіальну дошку репресованим

У Луцьку з ініціативи громадської організації «Діти репресій» відкрито меморіальну дошку репресованим волинянам.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Дошку встановлено на стіні приміщення на вулиці Яровиця, 4, де розташовувалась колишня залізнична станція «Луцьк», з якої невинно репресованих волинян у 1939-1952 роках відправляли у тюрми, табори і на спецпоселення ГУЛАГу, а в 1941-1945 роках – у концентраційні табори та на каторжні роботи до гітлерівської Німеччини.

Участь у церемонії відкриття дошки взяли секретар міської ради Григорій ПУСТОВІТ, представники громадськості, а також духовенство Української православної церкви Київського патріархату, яке освятило місце встановлення дошки.

Звертаючись до присутніх, Г.ПУСТОВІТ зазначив: «Багато волинян і лучан зокрема постраждали від репресій в різні періоди історії. Нам треба не забувати про це і шанувати пам’ять про них. Потрібно навчати прийдешні покоління, що були такі події, були такі помилки, аби вони ніколи більше не повторилися».