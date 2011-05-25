Тимошенко: дякую лідерам тих держав, які подзвонили Януковичу

Екс-премєр-міністр, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що саме іноземні посли вимагали зустрічі з Генпрокурором Віктором ПШОНКОЮ, коли зі ЗМІ отримали інформацію про її затримання.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі 5-го каналу.

"Коли ця інформація потрапила до ЗМІ, то включилися в першу чергу посли. І вони вже з 11-ї години ранку вимагали зустрічі з Генеральним прокурором", - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що, на її думку, саме під час цієї зустрічі відбулася розмова, яка призвела до того, що "ПШОНКА переглянув своє рішення після консультації з Президентом".

"Це було безумовно рішення ЯНУКОВИЧА. І я хочу подякувати послам європейських країн, хочу подякувати послам Великої Сімки, а також лідерам тих держав, які подзвонили ЯНУКОВИЧУ, захищаючи моє право перебувати і працювати в опозиції", - додала вона.