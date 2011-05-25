Бунт в МВФ: новим головою не повинен бути європеєць

Директори, які представляють в Міжнародному валютному фонді (МВФ) країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ЮАР), у вівторок закликали колег призначити новим головою фонду представника не європейської держави, повідомляє Reuters.

Колишній глава Фонду француз Домінік Стросс-Кан нині арештований в Нью-Йорку за звинуваченням у сексуальному насильстві. У четвер він заявив про добровільну відставку з посади директора-розпорядника МВФ. Того ж дня рада директорів почала обговорення кандидатур для вибору на посаду голови.

Директори від країн БРІКС у спільній заяві закликали "відмовитися від застарілого неписаного правила, згідно з яким головою МВФ обов`язково повинен бути європеєць".

З моменту створення, нагадує РІА "Новости", біля керма МВФ побували десятеро директорів-розпорядників: всі європейці, зокрема, четверо - французи.

Країни, розвиваються - члени МВФ, в останні роки почали відраховувати більше коштів до фонду і порушили питання про те, що керівником має стати їх представник.

Новий голова фонду, імовірно, буде обраний до 30 червня.