Янукович сьогодні перевірить, як готують прикордонників

У середу, 25 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Черкаської області.

Напередодні Дня прикордонника глава держави відвідає Навчальний центр Державної прикордонної служби України, що у с. Оршанець на Черкащині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, глава держави ознайомиться із системою підготовки прикордонників-контрактників (з 2008 року відомство повністю перейшло на комплектування військовослужбовцями за контрактом).

Напередодні депутат Черкаської міськради Максим БУЛАТЕЦЬКИЙ (фракція «Батьківщина») заявив, що спільно зі своїми однодумцями пікетуватиме приїзд Президента України в Оршанець.