Герман вважає правильним, що Тимошенко не боїться влади

Жодних планів Генпрокуратури на затримання і взяття під варту екс-прем`єра Юлії Тимошенко не було.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Це технологія Юлії Володимирівни ніколи не говорити правду до кінця. Вона каже частину правди, а решту додумає, так як їй вигідно", - зазначила вона.

"Рішення суду було таке, що слідчий має право прийняти остаточне рішення. І якщо Тимошенко не з`явиться, чи порушить приписи, він мав право прийняти рішення про взяття її під варту", - уточнила Герман.

"З самого початку, жодних планів Генпрокуратури на затримання і взяття її під варту не було", - заявила радник президента.

Крім того, Герман вважає правильним, що колишній прем’єр не боїться влади.

"Це був би поганий сигнал, якби я сьогодні почула, що Тимошенко боїться влади", - додала вона.

Українська правда