Луценко поки не може їсти - п'є тільки воду

Газета "Сегодня" з`ясувала, в якому стані знаходиться Юрій Луценко. Ніч на вівторок екс-глава МВС провів у СІЗО на Лук’янівці, куди його перевели з лікарні швидкої допомоги після медогляду. «Спочатку ми думали, що він у камері, — розповідає прес-секретар «Народної Самооборони» Лариса Сарган. — Але сьогодні у нього побувала на побаченні дружина Ірина і з`ясувала, що Юрій Віталійович у медчастині. Вчора вночі він спробував встати з ліжка і знепритомнів... Лікарі кажуть, що вихід з тривалого голодування повинен проходити в медумовах. Інакше, у Юрія Віталійовича може відмовити підшлункова залоза. Але тиск йому не вимірювали, аналізи не робили. Чи варто говорити про крапельниці, які йому рекомендували під час лікування в БСП! У медчастині СІЗО кажуть, що у них просто немає необхідних препаратів! (джерело в СІЗО повідомило, що вся необхідна допомога Луценко надається.) Є проблеми і з харчуванням. Юрій Віталійович повинен їсти розведену водою вівсяну кашу. Але у нього поки не виходить. Тому він тільки п`є воду». Помічник глави Держпенітенціарної служби України Ігор Андрушко відзначив, що «екс-міністр отримує в СІЗО передбачене для всіх затриманих харчування. Але їсть, в основному, продукти, які йому передає дружина».