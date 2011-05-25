Суд перевірить, скільки насправді коштує силуміновий Сталін

Жовтневий районний суд Запоріжжя, що розглядає кримінальну справу про пошкодження пам`ятника Сталіну в Запоріжжі членами ВО «Тризуб», перевірить обґрунтованість матеріальних претензій Комуністичної партії України до підсудних.

Як повідомили УНІАН у суді, відповідна постанова винесена 24 травня на черговому судовому засіданні у справі.

«Суд виніс постанову про вилучення у Запорізькому обкомі КПУ оригіналів бухгалтерських документів, які підтверджують заявлений представниками Компартії матеріальний збиток у розмірі 374 тис. грн.», - поінформували в суді.

У проведенні повної бухгалтерської ревізії Запорізького обкому КПУ, на якій наполягали адвокати підсудних, які вважають за необхідне визначити механізм збору і витрачання пожертвувань на створення у Запоріжжі силумінового Сталіна, суд відмовив.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Сталіну (де-юре – мала архітектурна форма) було встановлено 5 травня 2010 року у центрі Запоріжжя - на території Запорізького обкому Компартії України. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили скульптуру, відрізавши їй голову. Згодом відповідальність за здійснення цього діяння взяло на себе ВО «Тризуб».

У ніч на 1 січня 2011 р. на території Запорізького обкому КПУ стався вибух, що повністю зруйнував пам`ятник Сталіну і пошкодив саму будівлю обкому, у зв`язку з чим було порушено кримінальну справу за фактом скоєння терористичного акту, яка поки що залишається не розкритою. А за звинуваченням у спилюванні голови силумінового Сталіна правоохоронці затримали 9 членів ВО «Тризуб», більшість з яких перебували під вартою з початку січня до 13 квітня 2011 р.