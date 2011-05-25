Захисник Тимошенко вважає, що виконати вимогу ГПУ неможливо

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО вважає неможливим за два тижні ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином С.ВЛАСЕНКО прокоментував повідомлення Генеральної прокуратури про те, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна за 1-2 тижні ознайомитися з матеріалами порушеної проти неї справи про незаконність підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Нам треба ретельно проаналізувати всі документи, які є в матеріалах справи, і я вважаю, що в принципі закон встановлює так званий розумний строк», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО налічує 14 томів, а для ознайомлення з матеріалами одного тому потрібно близько тижня. При цьому захисник звернув особливу увагу на те, що в матеріалах справи є документи, які підтверджують відсутність складу злочину екс-прем’єра. «Під час розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО в Печерському суді ми знайшли і лист заступника генерального прокурора, який чітко зазначає, що в діях Ю.ТИМОШЕНКО немає складу злочину. Ми знайшли висновок Міністерства юстиції, який також чітко зазначає, що в діях Ю.ТИМОШЕНКО немає складу злочину. Нам треба ретельно вивчити всі документи», - підкреслив він.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО також додав, що за результатами ознайомлення з матеріалами справи згідно з законодавством екс-прем’єр має право подавати додаткові клопотання, заявляти про проведення додаткових експертиз, клопотання про додатковий допит. «Для цього всього треба нормальний розумний час», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала у Печерський райсуд Києва скаргу з вимогою визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

16 травня Печерський районний суд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури про порушення цієї кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.