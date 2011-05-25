Росія не збирається переглядати газові контракти з Україною?

Фактично Росія в переговорах дала зрозуміти, що не має наміру переглядати існуючі контракти.

Про це з посиланням на високопоставлене джерело в Міненерго РФ пише видання «Коммерсант-Украина» (№ 81 від 25 травня 2011 року).

"Подібні питання вирішуються на рівні Президентів або прем`єр-міністрів. Той факт, що на переговори направили голову «Газпрому», свідчить, що Росія затягує час. Восени і взимку домовлятися про газ буде складніше, ніж весною-літом", - пояснив співрозмовник видання. За його словами, Україна конкретизувала свої пропозиції й тепер вимагає, щоб базова ціна у формулі була встановлена на рівні 350 дол., а не 450 дол. за тис. кубометрів. "Ця базова ціна встановлена виходячи з вартості газу в Східній Європі в січні 2009 року за вирахуванням вартості його транспортування", - сказав співрозмовник.

Раніше в Міненерго РФ заявляли, що базова ціна, закладена у формулу для України, була вища за європейську. Крім того, з неї необхідно було відняти вартість транспортування до європейського кордону. Діюча угода не передбачає сезонної знижки на газ (влітку - на 20-25% дешевше) та знижки на обсяг (чим більше купуєш - тим дешевше), які містяться в інших європейських контрактах "Газпрому". Як основа для розрахунку ціни закладено газойль, як в італійському контракті, хоча альтернативою газу в Україну є вугілля.

Водночас видання «Фокус» із посиланням на свої джерела в Мінпаливенерго України повідомляє, що в ході переговорів голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР і голова Мінпаливенерго Юрій БОЙКО домовилися про зміну формули ціни на газ для України. «Принципову згоду Росії отримано. Деталі поки розповісти не можу», - зазначив співрозмовник видання. За його словами, Росія погодилася на те, щоб у формулі як базова ціна використовувалася ціна вугілля, а не газойлю. Втім, як додав співрозмовник, поки рано говорити про те, що переговори закінчені.