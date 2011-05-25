Тимошенко проситиметься до Брюсселю

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО планує звернутися до Генеральної прокуратури України з клопотанням про можливість виїхати за межі Україну в рамках підписки про невиїзд для участі у самміті Європейської народної партії, який відбуватиметься 23 червня в Брюсселі (Бельгія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури для ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

«Я планую поїхати на цей самміт 23 червня і сподіваюся, що Генеральній прокуратурі, а скоріше В.ЯНУКОВИЧУ, тому, що всі рішення приймає В.ЯНУКОВИЧ, а не Генеральна прокуратура, що стосується моїх особистих справ, я думаю, що йому все ж таки вистачить совісті дати доручення Генеральній прокуратурі і дати мені можливість виїхати на самміт лідерів європейських країн, які будуть проходити в рамках самміту Європейської народної партії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» повідомила, що планує під час своїх зустрічей з європейськими лідерами обговорити можливість об’єднання зусиль для прискорення підписання угоди з Європейським Союзом про політичну асоціацію України, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Крім того, за її словами, вона планує поінформувати керівництво європейських країн про ситуацію, яка склалася в Україні з дотриманням прав і свобод громадян про політичні репресії влади та про боротьбу з корупцією.