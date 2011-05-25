Зятя Черновецького затримали в Італії?
Герега каже, шо нічого не знає
|В`ячеслав Супруненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРЕГА сказала в інтерв’ю журналістам.
Так, на запитання щодо дій Київради у зв’язку із затриманням В.СУПРУНЕНКА Г.ГЕРЕГА відповіла: «Я поки не обізнана цим питанням. Поки я не поінформована, що сталося. Я не можу прокоментувати дії, я не знаю, що відбулося, і звідки у вас така інформація. В нас її немає».
Водночас джерела у Київради підтверджують, що В.СУПРУНЕНКО був затриманий в Італії.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно В.СУПРУНЕНКА за скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб.
В.СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук із внесенням його даних до оперативно-розшукового обліку Інтерполу в категорії «червона картка».