Зятя Черновецького затримали в Італії?

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявляє, що міськрада не має інформації про затримання депутата фракції Блоку Леоніда Черновецького, екс-зятя столичного мера В’ячеслава СУПРУНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРЕГА сказала в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання щодо дій Київради у зв’язку із затриманням В.СУПРУНЕНКА Г.ГЕРЕГА відповіла: «Я поки не обізнана цим питанням. Поки я не поінформована, що сталося. Я не можу прокоментувати дії, я не знаю, що відбулося, і звідки у вас така інформація. В нас її немає».

Водночас джерела у Київради підтверджують, що В.СУПРУНЕНКО був затриманий в Італії.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно В.СУПРУНЕНКА за скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб.

В.СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук із внесенням його даних до оперативно-розшукового обліку Інтерполу в категорії «червона картка».