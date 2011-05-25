Тимошенко каже, що влада збирається поставити на ній жирний хрест

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що влада планує влітку провести всі судові розгляди кримінальних справ, порушених проти опозиційних політиків, і таким чином знищити своїх опонентів.

Про це вона заявила сьогодні під час чергового відвідування Генпрокуратури, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми знаємо, що вони планують і як вони хочуть діяти. Вони хочуть за декілька тижнів передати всі справи до суду, вони хочуть влітку, коли всі люди займаються або своїми дачними ділянками, дітьми та відпочинком, вони хочуть за цей час розправитися з реальною опозицією в державі", - сказала вона.

Лідер партії "Батьківщина" водночас переконана, що влада не зможе здійснити свої плани через тиск громадянського суспільства. "Це їх план, щоб поставити жирний хрест на опозиції в Україні, але не всі плани цієї влади, як показують останні півтора року, втілюються в життя. Я думаю, що цей план їм також не вдасться втілити в життя. Але їх хід думок є очевидним", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.