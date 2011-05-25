Інтерпол не підтвердив інформацію про затримання зятя Черновецького

В Українському бюро Інтерполу не підтвердили Генеральній прокуратурі інформацію про затримання в Італії екс-зятя Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦКОГО В’ячеслава СУПРУНЕНКА.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

“В Інтерполі нам цю інформацію не підтвердили”, - сказав він.

Як повідомляли окремі ЗМІ, В.СУПРУНЕНКО, якого українська сторона оголосила в міжнародний розшук, було затримано в Італії при спробі розрахуватися кредитною карткою.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно В.СУПРУНЕНКА за скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб.

В.СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук із внесенням його даних до оперативно-розшукового обліку Інтерполу в категорії «червона картка».