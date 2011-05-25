Інтерпол не підтвердив інформацію про затримання зятя Черновецького
12:26, 25 травня 2011Політика
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|В’ячеслав СУПРУНЕНКО
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.
“В Інтерполі нам цю інформацію не підтвердили”, - сказав він.
Як повідомляли окремі ЗМІ, В.СУПРУНЕНКО, якого українська сторона оголосила в міжнародний розшук, було затримано в Італії при спробі розрахуватися кредитною карткою.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно В.СУПРУНЕНКА за скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб.
В.СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук із внесенням його даних до оперативно-розшукового обліку Інтерполу в категорії «червона картка».
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