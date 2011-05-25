На Хрещатику «Зелені» покажуть вуличну виставу «Загибель слона»

У четвер, 26 травня, о 9.30 біля стін Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться акція протесту Політичної партії "Зелені" проти неналежного тримання тварин в Київському міському зоопарку, що привело до значної кількості їх смертей.

У рамках акції пройде вулична вистава – сценка з життя загиблого всіма улюбленого слона Боя. Головні герої спектаклю: Слон, директор Зоопарку, відвідувачі Зоопарку.

Активісти партії «Зелені» покажуть виставу для привернення уваги чиновників, громадськості та ЗМІ до проблем Київського зоопарку, а також вимагатимуть негайної реакції влади для виправлення становища і поліпшення умов у звіринці.

«Нас обурює те, що Київський зоопарк потрапив до п'ятірки найгірших у світі і продовжує набувати сумнівної репутації через рекордну смертність тварин. Ми стурбовані і тим, що в структурі зоопарку відбулося скорочення наукового підрозділу, діяльність якого, на думку фахівців, допомагала тваринам виживати і в без того надзвичайно важких умовах. У досить забрудненому стані знаходяться водойми, облаштовані для мешканців зоопарку. Також неприйнятним і навіть загрозливим для них є функціонування зведених на його території розважальних атракціонів», - говориться в заяві Київської міської організації Політичної партії "Зелені".

Партія "Зелені" вимагає вжиття всіх можливих заходів для швидкого припинення загрози скорочення колекції Київського зоопарку, забезпечення гідних умов життя для тварин, усунення причин і умов, які привели до таких наслідків.

Контактна особа – Ірина ЗАБОЛОТНА

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