Тимошенко дозволили скопіювати матеріали справи

Генеральна прокуратура дозволила екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захиснику Сергію ВЛАСЕНКУ копіювати матеріали кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Сьогодні з нашого боку були проведені всі необхідні дії, щоб отримати право на копіювання цих матеріалів, тому що ніяким Кримінально-Процесуальним кодексом не передбачено, щоб ми кожен день ходили в Генпрокуратуру знайомитися з матеріалами справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, завтра зранку її захисник С.ВЛАСЕНКО разом зі своїми помічниками приїде до Генеральної прокуратури для того, щоб зробити копії документів. «І по мірі того, як копії будуть робитися, ми будемо в нашому офісі знайомитися з цією справою. Немає необхідності і не передбачено законом для цього з’являтися в прокуратуру», - додала вона.