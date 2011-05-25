Адвокат: Іващенка без пояснень повернули з лікарні в СІЗО

Учора ввечері колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, який звинувачується у службових зловживаннях, без якогось аргументування було повернуто з Київської лікарні швидкої допомоги до слідчого ізолятору.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, він учора ввечері прибув до лікарні, щоб відвідати підзахисного, проте конвой повідомив, що близько 18.00 В.ІВАЩЕНКА було етаповано знову до СІЗО.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, сьогодні він спілкувався у СІЗО зі своїм підзахисним, якого помістили в ту саму камеру, в якій він перебував до госпіталізації, і В.ІВАЩЕНКО сказав йому, що «при виписці вчора він хотів поспілкуватися з якимось з лікарів, проте йому в цьому було відмовлено».

Окрім того, як підкреслив адвокат, посилаючись на інформацію свого клієнта, після виписки з лікарні медики не надали В.ІВАЩЕНКУ жодних рекомендацій щодо подальшого лікування. Більше того, як відзначив адвокат, лікуючий лікар спілкувався з В.ІВАЩЕНКОМ лише у п`ятницю – в перший день надходження пацієнта до лікарні.

Продовжуючи тему, адвокат відзначив, що медичне обстеження його підзахисного проводилося лише протягом трьох з п`яти днів його перебування у лікарні. «Тобто, в суботу-неділю В.ІВАЩЕНКА ніхто з медиків не консультував і не обстежував через вихідні дні», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО. При цьому він відзначив, що під час госпіталізації його підзахисному «абияк зробили УЗД, МРТ, його обстежували невропатолог, нейрохірург, проте остаточний діагноз не встановлено, лікування не призначили, а, відповідно, стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА не змінився». «Більш того, згідно з медичними висновками, у мого підзахисного виявили проблеми з щитовидною залозою, з легенями, а також зафіксували різке (на кілька діоптрій) падіння зору», - сказав адвокат.

Крім того, за його словами, лікарі лікарні швидкої допомоги також не виконали прохання В.ІВАЩЕНКА про витребування історії хвороби з медсанчастини СІЗО, госпіталю Міністерства оборони, де він спостерігався, для оцінки динаміки захворювання.

Коментуючи ситуацію, адвокат сказав: «Ми це пов`язуємо з тим, що суд дав вчора дозвіл дружині В.ІВАЩЕНКА відвідати його у лікарні сьогодні. Ймовірно, небажання допустити такого спілкування стало причиною раптового повернення В.ІВАЩЕНКА знову до СІЗО».

У зв`язку з цим Б.НЕЧИПОРЕНКО підкреслив, що зараз виникає риторичне питання, «хто дав команду повернути В.ІВАЩЕНКА з ЛШД до СІЗО, до кінця не виконавши вказівку суду про проведення обстеження і необхідне лікування».

Підбиваючи підсумок, адвокат підкреслив, що зараз захист В.ІВАЩЕНКА готуватиме відповідні документи до Європейського суду із захисту прав людини, щоб той дав оцінку усім діям Генеральної прокуратури України і судової системи, які грубо порушили і продовжують порушувати норми європейських конвенцій, виконувати які узяла зобов`язання Україна.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 травня В.ІВАЩЕНКА на виконання розпорядження суду етапували з СІЗО до Київської лікарню швидкої допомоги на обстеження.

Раніше у клопотанні до суду В.ІВАЩЕНКО заявляв про необхідність проведення комплексного медичного обстеження, оскільки за останній місяць він вже втратив чутливість ступень обох ніг.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.