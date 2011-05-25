Сьогодні Азаров «стимулює» українців чесно оформляти безробіття

Сьогодні уряд ухвалить «соціально резонансне рішення» - зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на початку засідання Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Закрема, за словами прем’єра, пропонується: оптимізувати перелік документів, необхідних для реєстрації незайнятих громадян; уточнити перелік поважних причин нез’явлення до центру зайнятості громадян у визначені строки; удосконалити механізм реєстрації осіб передпенсійного віку, які мають право на достроковий вихід на пенсію у зв’язку зі звільненням через скорочення чисельності, реорганізацію чи ліквідацію підприємства.

«Ці норми і захищають наших громадян, і, водночас, стимулюють їх все робити вчасно і чесно», - підкреслив М.АЗАРОВ.