Батьківщина: Тимошенко з бандитами не домовляється

В партії «Батьківщина» спростовують всі чутки про начебто якість домовленості Юлії ТИМОШЕНКО з ГПУ, аби її не заарештували.

Про це йдеться в заяві прес-служби «Батьківщини», текст якої переданий УНІАН.

«Юлія ТИМОШЕНКО не домовляється і не домовлятиметься з бандитами», - йдеться у коментарі.

В партії наголошують, що «попри повну й очевидну заангажованість ГПУ, керівник якої публічно заявив, що служить Віктору ЯНУКОВИЧУ, а не закону, Ю.ТИМОШЕНКО сумлінно виконує всі необхідні процесуальні дії, ніколи не ухилялася і не ухиляється від слідства, а прокуратуру відвідує й відвідувала регулярно, за графіком слідчого – за винятком одного тижня, коли була хвора, що підтверджено медичними документами».

Сьогодні видання «Комерсант -Україна» (№81 від 25 травня 2011 року) написало, що вчора бесіда Генпрокурора В.ПШОНКИ з послами тривала більше години і як розповіли дипломати на умовах анонімності, практично повністю була присвячена ситуації із затриманням Юлії ТИМОШЕНКО. «В.ПШОНКА розповів дипломатам, що вчора вранці можливість арешту пані Ю.ТИМОШЕНКО була цілком реальною. Він послався на рішення Печерського суду, про який ми на той момент вже знали з інформаційних агентств. А оскільки був суд, то це - незалежне рішення, яке не залежить від прокуратури. Про мотивацію суду нас не повідомили", - пояснив дипломат логіку ген прокурора, пише газета.

Втім, глава ГПУ поспішив запевнити представників посольств, що слідчий не буде реалізовувати надану судом можливість. "ПШОНКА відзначив, що арешту не буде. За його словами, між ТИМОШЕНКО і слідчим вже досягнута відповідна домовленість, угода", - розповів один із співрозмовників газети.